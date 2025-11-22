Salon des peintres en drôme provençale Espace Peyrolles Colonzelle
Salon des peintres en drôme provençale
Espace Peyrolles 2 rue des ecoles Colonzelle Drôme
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-22
Salon des peintres en Drôme provençale avec pour Invités d’Honneur Annemieke KAVELAARS (peintre) et Zouhir CHELLY (céramiste).
Vernissage le 22 novembre à 17h
Espace Peyrolles 2 rue des ecoles Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 50 82 mairie@colonzelle.com
English :
Salon des peintres en Drôme provençale with Guests of Honor: Annemieke KAVELAARS (painter) and Zouhir CHELLY (ceramist).
Opening November 22 at 5pm
German :
Salon des peintres en Drôme provençale mit folgenden Ehrengästen: Annemieke KAVELAARS (Malerin) und Zouhir CHELLY (Keramiker).
Vernissage am 22. November um 17 Uhr
Italiano :
Salone dei pittori della Drôme provenzale con ospiti d’onore: Annemieke KAVELAARS (pittrice) e Zouhir CHELLY (ceramista).
Inaugurazione il 22 novembre alle ore 17.00
Espanol :
Salon des peintres en Drôme provençale con los invitados de honor: Annemieke KAVELAARS (pintora) y Zouhir CHELLY (ceramista).
Inauguración el 22 de noviembre a las 17.00 horas
