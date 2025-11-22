Salon des peintres en drôme provençale Espace Peyrolles Colonzelle

Salon des peintres en drôme provençale

Salon des peintres en Drôme provençale avec pour Invités d’Honneur Annemieke KAVELAARS (peintre) et Zouhir CHELLY (céramiste).

Vernissage le 22 novembre à 17h

.

Espace Peyrolles 2 rue des ecoles Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 50 82 mairie@colonzelle.com

English :

Salon des peintres en Drôme provençale with Guests of Honor: Annemieke KAVELAARS (painter) and Zouhir CHELLY (ceramist).

Opening November 22 at 5pm

German :

Salon des peintres en Drôme provençale mit folgenden Ehrengästen: Annemieke KAVELAARS (Malerin) und Zouhir CHELLY (Keramiker).

Vernissage am 22. November um 17 Uhr

Italiano :

Salone dei pittori della Drôme provenzale con ospiti d’onore: Annemieke KAVELAARS (pittrice) e Zouhir CHELLY (ceramista).

Inaugurazione il 22 novembre alle ore 17.00

Espanol :

Salon des peintres en Drôme provençale con los invitados de honor: Annemieke KAVELAARS (pintora) y Zouhir CHELLY (ceramista).

Inauguración el 22 de noviembre a las 17.00 horas

