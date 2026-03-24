Salon des Peintres et Photographes Cheminots Tarbais TARBES Tarbes

Salon des Peintres et Photographes Cheminots Tarbais

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

L’Association Artistique des cheminots tarbais (AACT) présente la 75ème édition de son salon annuel !

En effet, depuis l’année de sa création (1943) seuls des événements extrêmes (guerre, pandémie) ont empêché la tenue de l’exposition des peintres amateurs, auxquels se joignent, depuis plusieurs années maintenant, les photographes de l’AACT.

Exposition à découvrir tous les jours de 14h à 17h (sauf les samedi et dimanche)

Ouverte également aux non cheminots, l’association a à cœur d’encourager la créativité et la partage autour des arts graphiques et de la photographie mais aussi de la musique, de la philatélie et du modélisme ferroviaire.

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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie aact.peinture@gmail.com

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English :

The Association Artistique des Cheminots Tarbais (AACT) presents the 75th edition of its annual show!

Since its creation in 1943, only extreme events (war, pandemic) have prevented the exhibition of amateur painters from taking place, joined for several years now by AACT photographers.

Exhibition open daily from 2pm to 5pm (except Saturday and Sunday)

Also open to non-railway workers, the association is committed to encouraging creativity and sharing in the fields of graphic arts and photography, as well as music, philately and model railways.

L’événement Salon des Peintres et Photographes Cheminots Tarbais Tarbes a été mis à jour le 2026-03-19 par OT de Tarbes|CDT65