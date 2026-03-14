Salon des Peintres Saint-Josse
Salon des Peintres Saint-Josse samedi 4 avril 2026.
Salon des Peintres
Salle Carpentier Chemin du Petit Capelle Saint-Josse Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Salon des Peintres
Du samedi 4 au lundi 6 avril
Chemin du Petit Capelle
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Organisé par l’Association Loisirs, Cultures, Fêtes et Sports à Saint-Josse
De 10h30 à 18h Entrée gratuite
Contacts 06 68 42 55 81 ou 06 85 11 16 17
Par mail lfs.stjosse@free.fr
Crédit Comité des Fêtes St Josse .
Salle Carpentier Chemin du Petit Capelle Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 42 55 81 lfs.stjosse@free.fr
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L’événement Salon des Peintres Saint-Josse a été mis à jour le 2026-03-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer