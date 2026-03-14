Salon des Peintres

Salle Carpentier Chemin du Petit Capelle Saint-Josse Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Salon des Peintres

Du samedi 4 au lundi 6 avril

Chemin du Petit Capelle

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Organisé par l’Association Loisirs, Cultures, Fêtes et Sports à Saint-Josse

De 10h30 à 18h Entrée gratuite

Contacts 06 68 42 55 81 ou 06 85 11 16 17

Par mail lfs.stjosse@free.fr

Crédit Comité des Fêtes St Josse .

Salle Carpentier Chemin du Petit Capelle Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 42 55 81 lfs.stjosse@free.fr

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English :

L’événement Salon des Peintres Saint-Josse a été mis à jour le 2026-03-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer