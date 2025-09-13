Salon des Pépillantes Temple de Chauray Chauray

Temple de Chauray 60 rue du Temple Chauray Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Envie de découvertes locales et de bien-être ?

Ne manquez pas la 1ère édition du Salon des Créateurs & Bien-Être, organisée par l’association Les Pépillantes.

Samedi 13 & dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h

Temple de Chauray

Un week-end chaleureux pour découvrir et rencontrer des créateurs et professionnels du bien-être locaux. .

Temple de Chauray 60 rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 15 98 74 pepillantes@gmail.com

