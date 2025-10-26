Salon des petites mains CENTRE DES CONGRES Salle Chat Botté Épinal
Salon des petites mains
CENTRE DES CONGRES Salle Chat Botté 7 Avenue de St Dié Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Exposition vente d’objets artisanaux créees par des amateurs et quelques artisants d’art (céramiques,art floral,crochet,bijoux,origami…)
Entrée libre. Petite restauration.Tout public
CENTRE DES CONGRES Salle Chat Botté 7 Avenue de St Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 82 77 59 14
English :
Exhibition and sale of handicrafts created by enthusiasts and a number of artists (ceramics, floral art, crochet, jewelry, origami…)
Free admission. Light meals available.
German :
Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk, das von Amateuren und einigen Kunsthandwerkern hergestellt wird (Keramik, Blumenkunst, Häkeln, Schmuck, Origami…)
Der Eintritt ist frei. Kleine Speisen und Getränke.
Italiano :
Esposizione e vendita di prodotti artigianali creati da dilettanti e da diversi artisti (ceramica, arte floreale, uncinetto, gioielli, origami, ecc.)
Ingresso libero. Piccola ristorazione.
Espanol :
Exposición y venta de artesanía creada por aficionados y varios artistas (cerámica, arte floral, ganchillo, joyería, papiroflexia, etc.)
Entrada gratuita. Pequeño catering.
