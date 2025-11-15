Salon des Picturales 50ème édition Bourg-de-Péage

Salon des Picturales 50ème édition

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-15

Cette année, la 50° édition des Picturales met de nouveau en avant une grande diversité d’artistes en présentant des œuvres récentes et inédites.

Vernissage le 14 novembre à 19 heures.

2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

English :

This year’s 50th edition of Picturales once again showcases a wide range of artists, presenting recent and previously unpublished works.

Opening on November 14 at 7pm.

German :

Die diesjährige 50. Ausgabe der Picturales stellt erneut eine große Vielfalt an Künstlern in den Vordergrund, indem sie neue und unveröffentlichte Werke präsentiert.

Vernissage am 14. November um 19 Uhr.

Italiano :

Anche quest’anno, la 50a edizione di Les Picturales mette in mostra un’ampia gamma di artisti, presentando opere recenti e inedite.

Inaugurazione il 14 novembre alle 19.00.

Espanol :

Este año, la 50ª edición de Les Picturales vuelve a acoger a un amplio abanico de artistas, que presentan obras recientes e inéditas.

Inauguración el 14 de noviembre a las 19.00 horas.

