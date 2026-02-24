Salon des plantes et des saveurs Ronce les Bains La Tremblade
Salon des plantes et des saveurs Ronce les Bains La Tremblade vendredi 1 mai 2026.
Salon des plantes et des saveurs
Ronce les Bains Marché de Ronce les Bains La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Marché aux fleurs, plantes et produits gourmands.
Food Truck
Entrée gratuite
Ronce les Bains Marché de Ronce les Bains La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Flower, plant and gourmet market.
Food Truck
Free admission
L’événement Salon des plantes et des saveurs La Tremblade a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de La Tremblade