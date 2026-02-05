Salon des plantes Place Aristide Briand Souvigny
Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier
Le salon des plantes, rendez-vous incontournable des amateurs de jardin et de nature au coeur du patrimoine monastique de Souvigny.
Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr
English :
The plant show, a not-to-be-missed event for garden and nature lovers in the heart of Souvigny’s monastic heritage.
