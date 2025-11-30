Salon des producteurs et savoir-faire locaux à La Plaine-sur-Mer Espace Sports & Loisirs salle de fête La Plaine-sur-Mer

Salon des producteurs et savoir-faire locaux à La Plaine-sur-Mer

Espace Sports & Loisirs salle de fête 10 avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 13:30:00

La Plaine-sur-Mer Le Salon des producteurs et savoir-faire locaux fait honneur au terroir du Pays de Retz

Organisé par l’éminente Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau, le Salon des Producteurs et Savoir-faire Locaux est un événement gourmand et convivial qui met à l’honneur les trésors du Pays de Retz et au-delà.

Ce salon est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits de qualité et de circuit court. Il réunit des producteurs locaux qui viennent présenter et vendre leurs créations et spécialités, qu’il s’agisse de produits de bouche, d’artisanat ou de savoir-faire spécifiques à la région.

La Confrérie Gardienne du Terroir et de l’Esprit Rabelaisien

La Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau, créée dans un esprit épicurien et rabelaisien, a pour mission principale de défendre et de promouvoir la tradition de la dégustation de la tête de veau. Au-delà de ce plat emblématique, la Confrérie s’attache à valoriser l’ensemble du patrimoine gastronomique et des mets du terroir du Pays de Retz. Le Salon est l’une des expressions phares de cet engagement.

Au programme

Mise en avant des Producteurs Le salon offre une vitrine privilégiée aux agriculteurs, artisans et créateurs, permettant aux visiteurs de découvrir et d’acheter directement des produits authentiques.

Le Repas Tête de Veau Traditionnellement, l’événement est suivi (ou accompagné) d’un repas convivial centré sur la fameuse tête de veau, préparée et servie par la Confrérie, pour le plus grand plaisir des convives. Ce moment de ripaille prolonge la fête dans la plus pure tradition de la Confrérie.

Infos pratiques

réservation obligatoire pour le repas tête de veau à effectuer ICI

parking à proximité

