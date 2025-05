Salon des Ptits Lecteurs – La Maison Nevers, 17 mai 2025 09:00, Nevers.

Nièvre

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Il était une fois un festival gratuit consacré à l’univers du livre et de la lecture, pensé spécialement pour les tout-petits de 0 à 6 ans.

Le 17 mai, la 5e édition du Salon des Petits Lecteurs s’invite à La Maison, offrant une programmation immersive autour du Jeu ateliers, animations et spectacles.

De 9h à 12h30 et de 15h à 18h30, les jeunes festivaliers et leurs familles pourront participer à des ateliers créatifs, écouter des contes musicaux, assister à des spectacles et se plonger dans des histoires racontées.

Sans oublier les jeux en plein air sur l’esplanade !

Pour terminer cette journée riche en découvertes, un bal pour enfants viendra ajouter une touche joyeuse et festive à ce moment convivial.

Découvrez le programme complet sur www.nevers.fr .

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 73 carine.longeat@ville-nevers.fr

