SALON DES SANTONS ET DES DÉCORATIONS DE NOËL Béziers
SALON DES SANTONS ET DES DÉCORATIONS DE NOËL Béziers samedi 8 novembre 2025.
SALON DES SANTONS ET DES DÉCORATIONS DE NOËL
29 Avenue Saint-Saëns Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Retrouvez près d’une quarantaine de santonniers et de créchistes pour préparer les fêtes de fin d’année.
Retrouvez près d’une quarantaine de santonniers et de créchistes pour préparer les fêtes de fin d’année.
Entrée libre. .
29 Avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
Meet nearly forty santonniers and créchistes to prepare for the festive season.
German :
Finden Sie fast vierzig Santonniers und Kreidekünstler, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten.
Italiano :
Quasi quaranta santonniers e créchistes saranno a disposizione per aiutarvi a prepararvi per le feste.
Espanol :
Cerca de cuarenta santonniers y créchistes le ayudarán a prepararse para las fiestas.
L’événement SALON DES SANTONS ET DES DÉCORATIONS DE NOËL Béziers a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE