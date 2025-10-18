Salon des saveurs de la Drôme Place de l’Eglise Bouchet

Venez découvrir les saveurs de la Drôme. Buvette et restauration sur place. Toute la journée animation pour les enfants. Nombreux exposants de produits de bouche sont à votre disposition.

Place de l’Eglise Abbaye de Bouchet Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 bouchet-en-fete@laposte.net

Come and discover the flavours of the Drôme. Refreshments and snacks on site. Activities for children all day long. Numerous exhibitors of food products are at your disposal.

Kommen Sie und entdecken Sie die Geschmäcker der Drôme. Getränke und Speisen vor Ort. Den ganzen Tag über Animation für Kinder. Zahlreiche Aussteller von Delikatessen stehen zu Ihrer Verfügung.

Venite a scoprire i sapori della Drôme. Rinfreschi e spuntini in loco. Attività per bambini durante tutta la giornata. Numerosi espositori di prodotti alimentari sono a vostra disposizione.

Venga a descubrir los sabores de la Drôme. Refrescos y tentempiés in situ. Actividades para niños durante todo el día. Numerosos expositores de productos alimentarios a su disposición.

