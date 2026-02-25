Salon des séniors 2026 : s’informer, agir et rester actif Paris Expo Porte de Versailles Paris

Fidèle à ce rendez-vous incontournable, la Ville de Paris accueillera

le public sur son stand E35, un

espace de 30 m² situé dans l’« Univers Ma vie active » dans le Hall 5.2 du parc des expositions de la porte de Versailles.

Un stand pour s’informer facilement

Sur place, les équipes de la direction de l’information et de la communication, de la direction des Solidarités et de la direction de la police municipale et de la prévention seront disponibles pour informer et orienter les visiteurs sur les thématiques suivantes:

· L’accès aux

droits & aides sociales, pour mieux connaître ses droits et les

dispositifs existants

· Les

établissements, la vie à domicile & les aides aux aidants, avec des

solutions adaptées à chaque situation (EHPAD, résidences autonomie, maintien à

domicile, services et comparateur d’aide à domicile, lieux et dispositifs de

répit)

· Prévention, sports, culture

& loisirs, pour se protéger, rester actif et entretenir le lien

social

Sur le stand, les visiteurs pourront également découvrir une exposition numérique consacrée à la médiation animale en EHPAD. Ponctuellement, un chien guide sera présent, accompagné de son éducateur-médiateur, pour enrichir cette expérience.

Cette exposition s’inspire de l’ouvrage « Les animaux du lien – Instants de vie au cœur de la médiation animale » de l’autrice-photographe Danièle Taulin-Hommell. Le livre sera disponible à la librairie du salon, où des séances de dédicaces seront proposées aux horaires suivants :

Mercredi 11 mars : de 12h05 à 12h30 et de 15h05 à 15h30

Samedi 14 mars : de 12h35 à 13h00

Des conférences pour aller plus loin

La Ville de Paris animera également plusieurs

conférences thématiques pour accompagner les visiteurs dans leur vie quotidienne :

· Tranquillité séniors

Jeudi 12 mars – 12h15 à 13h – Salle Pasteur

Une intervention de la direction de la police municipale et de la prévention pour sensibiliser aux bons réflexes en matière de sécurité.

· Nutrition

et santé

Mercredi 11 mars de 14h45 à 16h15 – Agora santé

Une conférence animée par le docteur Agathe Raynaud Simon,

médecin gériatre et présidente du Collectif de lutte contre la dénutrition,

pour mieux comprendre le rôle de l’alimentation dans le bien vieillir.

· Trouver

facilement une aide à domicile

Mercredi 11 mars de 15h15 à 16h – Salle Pasteur

Une présentation par la sous-direction de l’autonomie de la direction

des Solidarités du comparateur des services d’aide à domicile, un outil

pratique pour orienter les choix.

Des animations pour découvrir autrement l’offre de la Ville de Paris

La Ville de Paris proposera également des animations dans les

espaces dédiés du salon :

· Ateliers numériques, animés par

des conseillers

· Scène loisirs : durant les 4

jours, des démonstrations d’activités seront présentées par quelques clubs

séniors et leurs adhérents

· Animation cuisine avec

dégustation avec les équipes des restaurants Émeraude de la Ville de Paris

Mercredi 11 mars – 10h30 de 12h45 -Espace cuisine

Un

rendez-vous ouvert à toutes et tous

Pendant

quatre jours, le stand de la Ville de Paris et les animations proposées dans le

salon permettront aux séniors parisiens de s’informer, poser leurs questions

et découvrir les dispositifs qui leur sont destinés.

Du 11 au 14 mars 2026, le salon des séniors revient à Paris autour du thème « La santé au quotidien : comprendre, agir, cultiver ».

À cette occasion, la Ville de Paris, comme chaque année, sera présente pour informer, accompagner les séniors parisiens et leurs proches sur les dispositifs de la Ville qui leur sont dédiés.

Du mercredi 11 mars 2026 au samedi 14 mars 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Paris Expo Porte de Versailles 1 place de la Porte-de-Versailles 75015 Salon des Séniors Hall 5.2Paris

