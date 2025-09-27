Salon des Seniors Auxerrexpo Auxerre

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Le salon a pour objectif d’apporter des solutions pour bien vivre sa retraite et ainsi aborder plus sereinement l’avenir. Il regroupe différents domaines comme la santé, la dépendance, le maintien à domicile, l’aménagement de l’habitation, les loisirs, la culture, la défiscalisation, la gastronomie… .

