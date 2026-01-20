Salon des seniors de la Charente-Maritime Quai Louis Prunier La Rochelle
Salon des seniors de la Charente-Maritime Quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 2 avril 2026.
Salon des seniors de la Charente-Maritime
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 10:00:00
fin : 2026-04-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-02
La 1ʳᵉ édition du Salon des Séniors de la Charente-Maritime à La Rochelle !
Un rendez-vous convivial à La Rochelle dédié au bien-être, aux loisirs et aux innovations pour une retraite active et épanouie.
.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Charente-Maritime Senior Citizens’ Fair
The 1?? edition of the Salon des Séniors de la Charente-Maritime in La Rochelle!
A friendly gathering in La Rochelle dedicated to well-being, leisure activities and innovations for an active and fulfilling retirement.
L’événement Salon des seniors de la Charente-Maritime La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Nous La Rochelle