Salon des seniors de la Charente-Maritime Quai Louis Prunier La Rochelle

Salon des seniors de la Charente-Maritime

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

2026-04-02

La 1ʳᵉ édition du Salon des Séniors de la Charente-Maritime à La Rochelle !

Un rendez-vous convivial à La Rochelle dédié au bien-être, aux loisirs et aux innovations pour une retraite active et épanouie.

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Charente-Maritime Senior Citizens’ Fair

The 1?? edition of the Salon des Séniors de la Charente-Maritime in La Rochelle!

A friendly gathering in La Rochelle dedicated to well-being, leisure activities and innovations for an active and fulfilling retirement.

