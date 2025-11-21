Salon des Seniors Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon des Seniors
Espace Carat 54 av Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Retrouvez tous les professionnels pour organiser et prévoir votre retraite.
Espace Carat 54 av Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60
English :
Find all the professionals you need to organize and plan your retirement.
German :
Finden Sie alle Fachleute, die Ihnen helfen, Ihren Ruhestand zu organisieren und zu planen.
Italiano :
Trovate tutti i professionisti di cui avete bisogno per organizzare e pianificare la vostra pensione.
Espanol :
Encuentre todos los profesionales que necesita para organizar y planificar su jubilación.
L’événement Salon des Seniors L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême