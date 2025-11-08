Salon des Thérapeutes & Arts Divinatoires Éole-en-Beauce

Salon des Thérapeutes & Arts Divinatoires Éole-en-Beauce samedi 8 novembre 2025.

Salon des Thérapeutes & Arts Divinatoires

6 Rue du Moulin Éole-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Salon bien-être et arts divinatoires rencontres, conseils et découvertes. Entrée gratuite.

Deux jours pour explorer le bien-être et les arts divinatoires dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Rencontrez des praticiens et praticiennes (soins énergétiques, relaxation, accompagnement, conseils) ainsi que des spécialistes des arts oraculaires (tarots, oracles, lithothérapie, etc.) et découvrez leurs approches démonstrations, échanges personnalisés, conseils pour mieux-être au quotidien. Un rendez-vous idéal pour prendre soin de soi, s’informer, tester des méthodes douces et repartir avec des pistes concrètes pour gagner en sérénité. Accès libre, stands découverte et petite boutique selon exposants. .

6 Rue du Moulin Éole-en-Beauce 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 70 39 55

English :

Salon bien-être et arts divinatoires: meetings, advice and discoveries. Free admission.

German :

Messe für Wellness und Wahrsagekunst: Begegnungen, Ratschläge und Entdeckungen. Freier Eintritt.

Italiano :

Fiera del benessere e delle arti divinatorie: incontri, consigli e scoperte. Ingresso libero.

Espanol :

Feria del bienestar y las artes adivinatorias: encuentros, consejos y descubrimientos. Entrada gratuita.

L’événement Salon des Thérapeutes & Arts Divinatoires Éole-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-06 par OT COEUR DE BEAUCE