Salon des Thérapeutes & Arts Divinatoires Éole-en-Beauce

Salon bien-être et arts divinatoires rencontres, conseils et découvertes. Entrée gratuite.

Deux jours pour explorer le bien-être et les arts divinatoires dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Rencontrez des praticiens et praticiennes (soins énergétiques, relaxation, accompagnement, conseils) ainsi que des spécialistes des arts oraculaires (tarots, oracles, lithothérapie, etc.) et découvrez leurs approches démonstrations, échanges personnalisés, conseils pour mieux-être au quotidien. Un rendez-vous idéal pour prendre soin de soi, s’informer, tester des méthodes douces et repartir avec des pistes concrètes pour gagner en sérénité. Accès libre, stands découverte et petite boutique selon exposants. .

6 Rue du Moulin Éole-en-Beauce 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 70 39 55

Salon bien-être et arts divinatoires: meetings, advice and discoveries. Free admission.

