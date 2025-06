Salon des vigneron.nes bio du Puy-Notre-Dame – Le Puy-Notre-Dame 22 juin 2025 07:00

Maine-et-Loire

Salon des vigneron.nes bio du Puy-Notre-Dame Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

RDV au Puy Notre Dame, au pied de la collégiale du XIIème siècle, pour cette 9ème édition du Salon des Vignerons Biologiques du Puy Notre Dame.

Le salon aura lieu sur la place de la Collégiale du Puy Notre Dame de 11h à 19h.

A midi, barbecue par le chef du Puy à Vins (sans réservation).

De 16h à 19h animation musicales par DJ Lou Kleid (au chapeau).

Jeux pour les enfants Tombola pour gagner des quilles

En présence des vignerons :

– Mélaric

– L’Austral

– Folle Berthe

– Manoir de la tête rouge

– Emmanuel et Aurélie Haget

– Jonathan Maunoury

– Domaine Clo

– Jean-François Reigner

– Domaine Noctua

– Domaine de l’Enchantoir

– Domaine de la Renière

– Les infiltrés

– Forficula

– Les Coquilles

Les invités seront le Domaine des Terres Blanches et le Domaine Sakamenko

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 juin 2025 le dimanche. .

Place de la Collégiale

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 03 53 32 contact@lepuyavins.fr

English :

Meet us at Puy Notre Dame, at the foot of the 12th-century collegiate church, for this 9th edition of the Salon des Vignerons Biologiques du Puy Notre Dame.

German :

RDV in Puy Notre Dame, am Fuße der Stiftskirche aus dem 12. Jahrhundert, für diese 9. Ausgabe des Salon des Vignerons Biologiques du Puy Notre Dame.

Italiano :

Appuntamento a Puy Notre Dame, ai piedi della collegiata del XII secolo, per la nona edizione del Salon des Vignerons Biologiques du Puy Notre Dame.

Espanol :

Reúnase con nosotros en Puy Notre Dame, a los pies de la colegiata del siglo XII, para esta 9ª edición del Salon des Vignerons Biologiques du Puy Notre Dame.

