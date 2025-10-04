Salon des Vigneronnes à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

Salon des Vigneronnes à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre samedi 4 octobre 2025.

Salon des Vigneronnes à la poule à facette

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Envie de découvertes organoleptiques dans une ambiance festive et cosy ? Le salon des vigneronnes est fait pour toi !!! Rejoins nous pour notre troisième édition à la Poule à facettes.

.

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

Looking for organoleptic discoveries in a cosy, festive atmosphere? The Salon des Vigneronnes is for you! Join us for our third edition at the Poule à facettes.

German :

Hast du Lust auf organoleptische Entdeckungen in einer festlichen und gemütlichen Atmosphäre? Dann ist der Salon der Winzerinnen genau das Richtige für dich!!! Begleite uns bei unserer dritten Ausgabe im « La Poule à facettes ».

Italiano :

Voglia di scoperte organolettiche in un’atmosfera accogliente e festosa? Il Salone dei Vignaioli è quello che fa per voi! Unitevi a noi per la nostra terza edizione alla Poule à facettes.

Espanol :

¿Le apetecen descubrimientos organolépticos en un ambiente acogedor y festivo? El Salón de los Viticultores es para usted Únase a nosotros en nuestra tercera edición en la Poule à facettes.

L’événement Salon des Vigneronnes à la poule à facette Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme