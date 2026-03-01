Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles

80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du festival des 15 ans Vin, Art et Musique,, une sélection de vignerons partenaires est présente pour un salon convivial de 14h à 19h.

Dégustations, échanges et découvertes au cœur de Saumur sont au programme.

.

80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 boutiqueau4vins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 15-year Wine, Art and Music festival, a selection of partner winemakers will be on hand for a convivial salon from 2pm to 7pm.

Tastings, exchanges and discoveries in the heart of Saumur are on the program.

L’événement Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles Saumur a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME