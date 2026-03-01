Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles Saumur
Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles Saumur samedi 28 mars 2026.
Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles
80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du festival des 15 ans Vin, Art et Musique,, une sélection de vignerons partenaires est présente pour un salon convivial de 14h à 19h.
Dégustations, échanges et découvertes au cœur de Saumur sont au programme.
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80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 boutiqueau4vins@gmail.com
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English :
As part of the 15-year Wine, Art and Music festival, a selection of partner winemakers will be on hand for a convivial salon from 2pm to 7pm.
Tastings, exchanges and discoveries in the heart of Saumur are on the program.
L’événement Salon des vignerons 15 ans du Secret des Papilles Saumur a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME