Salon des vignerons et des produits gourmands 2025 salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau

salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau Aveyron

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Au profit des oeuvres sociales du Lions Club Millau Sud Aveyron.

De nombreuses surprises et des lots à gagner

Soirées musicales

Restauration sur place toute la durée du salon

Entrée = 3 €

Vendredi 16h-23h, samedi 10h-23h, dimanche 10h-18h .

salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 81 83 85 80 gderoquetaillade@yahoo.fr

L’événement Salon des vignerons et des produits gourmands 2025 Millau a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)