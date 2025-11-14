Salon des vignerons et des produits gourmands 2025 salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau
Salon des vignerons et des produits gourmands 2025 salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau vendredi 14 novembre 2025.
Salon des vignerons et des produits gourmands 2025
salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau Aveyron
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Au profit des oeuvres sociales du Lions Club Millau Sud Aveyron.
De nombreuses surprises et des lots à gagner
Soirées musicales
Restauration sur place toute la durée du salon
Entrée = 3 €
Vendredi 16h-23h, samedi 10h-23h, dimanche 10h-18h .
salle des fêtes du Parc de la Victoire avenue Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 81 83 85 80 gderoquetaillade@yahoo.fr
