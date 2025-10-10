Salon des vignerons indépendants Parc des Expositions de Dijon Dijon

Salon des vignerons indépendants

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

UN SALON, DES RENCONTRES, DES HISTOIRES À PARTAGER

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura revient à Dijon pour sa 19ème édition. Pendant trois jours, 66 vignerons venus de Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et du Jura vous ouvrent leurs caves et leurs cœurs.

Ici, ce sont les vignerons eux-mêmes qui vous accueillent, vous racontent leur métier et vous font déguster plusieurs centaines de vins. Chacun signe ses bouteilles de son nom et de son histoire. C’est ce qui fait la force des Vignerons Indépendants.

BIEN PLUS QU’UN SALON UNE EXPÉRIENCE CONVIVIALE

Seul, à deux ou entre amis, venez vivre un moment simple et authentique. Vous dégusterez vos futurs coups de coeur, à des tarifs privilégiés comme au domaine , dans une ambiance conviviale et festive. Et parce que le vin s’apprécie encore plus avec de belles tables, le salon accueille aussi des partenaires gourmands

Comité du Comté et son fromage emblématique | Foies gras Lacon, artisans du Sud-Ouest (Payzac, Dordogne) | Crèmerie du Marché, fromages et charcuteries de terroir (Haut-Doubs) | Grands Sakés d’Hiroshima (Japon) | Pâtisserie Fabien Berteau, chocolats et macarons (Beaune)

Et en surprise, Cheli exposera quelques modèles de voitures pour allier l’art du vin, de la gastronomie… et du design automobile. .

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 35 61 03 direction@vigneron-independant-bourgogne-jura.com

