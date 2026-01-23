SALON DES VIGNOBLES PARTICIPATIFS & DES PROCTEURS LOCAUX SALLE LATAPIE Frouzins

SALON DES VIGNOBLES PARTICIPATIFS & DES PROCTEURS LOCAUX

SALLE LATAPIE 93 Boulevard de la Méditerranée Frouzins Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

l s’agit d’un événement solidaire et gourmand au profit du Secours Populaire

15 domaines viticoles venus de toute la France pour des dégustations,

des producteurs locaux (fromages, charcuteries, produits gastronomiques),

des animations originales et conviviales (projet artistique solidaire, musique live, tournoi ludique autour du vin),

un grand parking et la possibilité d’acheter du vin sur place. 5 .

SALLE LATAPIE 93 Boulevard de la Méditerranée Frouzins 31270 Haute-Garonne Occitanie

English :

his is a gourmet event in aid of Secours Populaire, a French charity

L’événement SALON DES VIGNOBLES PARTICIPATIFS & DES PROCTEURS LOCAUX Frouzins a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE