Salon des vins Rue du Château Bissy-sur-Fley
samedi 17 octobre 2026 · Rue du Château · Bissy-sur-Fley
Informations pratiques
Bissy-sur-Fley
Salon des vins
Rue du Château Chateau Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Premier salon des vins : à la rencontre des terroirs de France
Rejoignez nous pour la première édition du salon des vins à Bissy-sur-Fley !
Venez échanger avec des vignerons venus des 4 coins de France et découvrir la richesse de leurs cuvées. Nous accueillerons des vignerons de Touraine, Bandol, Roussillon, Jura, Alsace, Coteaux du lyonnais, Pays nantais et nos caves partenaires (Genouilly, Buxy et Bissey-sous-Cruchaud).
L’Association Renaissance du château présentera ses vins issus de vignobles conservatoires. Un événement convivial pensé pour toute la famille !
Au programme, dégustation et vente avec rencontre directe des producteurs et vignerons des caves coopératives.
Animation du château avec visite du vignoble conservatoire (découverte guidée d’un patrimoine viticole unique), exposition photos, quizz, jeux découverte des aromes. .
Rue du Château Chateau Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@pontus-de-tyard.com
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English : Salon des vins
L’événement Salon des vins Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)