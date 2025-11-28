Salon des vins Rue Saint-Laurent Brioude

Salon des vins

La troisième édition du salon des vins de Brioude est organisée par le lycée hôtelier La Visitation

Rue Saint-Laurent Lycée Hôtelier La Visitation Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 53 28 42

English :

The third edition of the Brioude wine fair is organized by the Lycée Hôtelier La Visitation

German :

Die dritte Ausgabe der Weinmesse in Brioude wird vom Lycée Hôtelier La Visitation organisiert

Italiano :

La terza edizione del salone del vino di Brioude è organizzata dalla scuola alberghiera La Visitation

Espanol :

La tercera edición de la feria del vino de Brioude está organizada por la escuela de hostelería La Visitation

