Salon des vins Coteaux du Loir et Jasnières Domaine de Vaujoubert Rouillon Sarthe

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-17

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières un week-end de découvertes les 17 & 18 mai 2025 au Domaine de Vaujoubert.

La richesse des terroirs, l’authenticité des vignerons et la convivialité d’un salon à taille humaine le Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières revient les samedi 17 et dimanche 18 mai 2025 au Domaine de Vaujoubert (Route de la Vauve, 72700 Rouillon), pour une nouvelle édition, dans un nouveau lieu!

Nouveau lieu, nouvel élan !

Cette année, le Salon quitte la prairie de l’Abbaye Royale de l’Epau pour s’installer dans un espace couvert, au Domaine de Vaujoubert, à Rouillon. Ce choix répond à une double volonté offrir des conditions de visite confortables et abritées, quelles que soient les conditions météo, et renouveler l’expérience, en proposant un salon repensé dans sa forme, tout en conservant l’esprit chaleureux et authentique qui fait son succès. .

Domaine de Vaujoubert

Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 55 93 70

English :

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières: a weekend of discoveries on May 17 & 18 2025 at Domaine de Vaujoubert.

German :

Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières: Ein Wochenende voller Entdeckungen am 17. & 18. Mai 2025 in der Domaine de Vaujoubert.

Italiano :

Salone dei vini Coteaux du Loir e Jasnières: un weekend di scoperte il 17 e 18 maggio 2025 al Domaine de Vaujoubert.

Espanol :

Feria de los vinos Coteaux du Loir y Jasnières: un fin de semana de descubrimientos los días 17 y 18 de mayo de 2025 en el Domaine de Vaujoubert.

