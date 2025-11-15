Salon des Vins d’Auteurs Bliiida Metz

Salon des Vins d’Auteurs

Pour cette nouvelle édition, notre salon se déroulera à nouveau à Bliiida.

Plus de 40 vignerons seront présents sur ce salon de vins et spiritueux pour vous faire partager leur amour pour le vin (dégustation et achat sur place).

Dès 100€ d’achat, votre entrée sera remboursée et vous recevrez une invitation pour notre prochain salon !

Cette année, vous pourrez vous restaurer dans la salle de restauration, qui se trouve à l’intérieur du salon.

Une cuisine guinguette/street food toujours assurée par L’amour Food.Tout public

English :

For this new edition, our show will once again take place in Bliiida.

More than 40 winemakers will be on hand to share their love of wine with you (tasting and purchase on site).

From 100? of purchase, your entry fee will be reimbursed and you will receive an invitation to our next show!

This year, you’ll be able to dine in the catering room inside the show.

The guinguette/street food cuisine is again provided by L’amour Food.

German :

Auch in dieser Ausgabe findet unsere Messe wieder in Bliiida statt.

Mehr als 40 Winzer werden auf dieser Wein- und Spirituosenmesse vertreten sein, um ihre Liebe zum Wein mit Ihnen zu teilen (Verkostung und Kauf vor Ort).

Bei einem Einkauf von 100? wird Ihnen der Eintritt zurückerstattet und Sie erhalten eine Einladung zu unserer nächsten Messe!

In diesem Jahr können Sie im Catering-Raum auf der Messe essen.

L’amour Food bietet weiterhin Guinguette-/Street-Food-Küche an.

Italiano :

Anche quest’anno la mostra si terrà a Bliiida.

Più di 40 produttori di vino saranno a disposizione per condividere con voi il loro amore per il vino (degustazione e acquisto sul posto).

A partire da 100? di acquisto, il vostro ingresso sarà rimborsato e riceverete un invito per il nostro prossimo spettacolo!

Quest’anno sarà possibile mangiare nella sala catering all’interno del salone.

La cucina da guinguette/street food sarà fornita da L’amour Food.

Espanol :

La edición de este año volverá a celebrarse en Bliiida.

Más de 40 bodegueros compartirán con usted su pasión por el vino (degustación y compra in situ).

A partir de 100? de compra, se le reembolsará la entrada y recibirá una invitación para nuestro próximo salón

Este año, podrá comer en la sala de catering dentro del salón.

La guinguette/cocina callejera correrá a cargo de L’amour Food.

