Salon des Vins de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Salon des Vins de Brive-la-Gaillarde

16 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Le Salon des Vins de Brive-la-Gaillarde réunit 65 vignerons et artisans des métiers de bouche pour offrir au public un florilège de saveurs autour de nombreuses dégustations tant savoureuses qu’inattendus.

Pendant 2 jours, ces producteurs venus de la France conjuguent passion et savoir-faire pour présenter le meilleur de leur production aux visiteurs présents. .

19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

