Salon des vins de France en Mâconnais Espace la Verchère Charnay-lès-Mâcon

Salon des vins de France en Mâconnais

Espace la Verchère 367 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Le Salon est destiné au grand public, amateur de vins et soucieux de découvrir des produits de qualité et des vins des régions de France.

Les visiteurs découvrent des vins prestigieux mais aussi des appellations moins médiatiques mais ô combien intéressantes.

Les 64 vignerons présents sont tous des producteurs qui commercialisent uniquement des produits issus de leur exploitation. .

