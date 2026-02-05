Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon
Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon samedi 14 mars 2026.
Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon
Avenue Charles de Gaulle Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
L’occasion de découvrir les produits des alentours notamment !
Un peu plus de quarante vignerons et producteurs de produits locaux et régionaux seront présents pour partager leur passion à l’occasion de cette 22e édition !
Alors RV le samedi 14 (de 10h à 19h) et le dimanche 15 (de 10h à 18h) au boulodrome ! .
Avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 86 47 00 lions-club-laon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great opportunity to discover local products!
L’événement Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Laon