Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon

Avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

L’occasion de découvrir les produits des alentours notamment !

Un peu plus de quarante vignerons et producteurs de produits locaux et régionaux seront présents pour partager leur passion à l’occasion de cette 22e édition !

Alors RV le samedi 14 (de 10h à 19h) et le dimanche 15 (de 10h à 18h) au boulodrome ! .

Avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 86 47 00 lions-club-laon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great opportunity to discover local products!

L’événement Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Laon