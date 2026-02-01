Salon des vins de la Drôme Provençale Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place du 14 juillet Espace de la Gare, salle Pommier Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
À l’occasion du 24ème Salon des vins de la Drôme Provençale, vous êtes toutes et tous conviés à venir savourer les meilleurs crus de la région. Dégustations gratuites.
26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
For the 24th Drôme Provençale Wine Show, you’re all invited to come and taste the region’s finest vintages. Free tastings.
