Salon des vins & de la gastronomie Salle Dom Pérignon Ambonnay

Informations pratiques

Ambonnay

Salon des vins & de la gastronomie

Salle Dom Pérignon Place de la Fontaine Ambonnay Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Tout public

25ème Salon des Vins & de la Gastronomie d’Ambonnay, les 16, 17 & 18 octobre 2026 — Place de la Fontaine, organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Ambonnay.

Trois jours placés sous le signe du terroir, de la découverte et de la convivialité !

Cette année, le salon réunira 31 exposants :

• 24 viticulteurs, représentant de nombreux terroirs français,

• 7 artisans gastronomiques, sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs produits.

À découvrir notamment : Cahors, Minervois, Chablis, Muscadet, Tautavel, Maury… mais aussi de nombreuses autres appellations.

Un salon pas comme les autres : la particularité du salon d’Ambonnay réside dans l’accueil réservé aux exposants. Durant trois jours, les producteurs venus de toute la France sont hébergés chez les habitants d’Ambonnay. Une tradition qui permet de créer de véritables liens entre visiteurs, vignerons, artisans et bénévoles. Et pour prolonger ces moments de partage, un dîner est organisé le samedi soir, l’occasion de célébrer une amitié devenue, au fil des années, aussi chaleureuse que gourmande.

Le salon fera également la part belle aux produits du terroir avec de nombreux artisans : Les Gourmandises de Valou et ses macarons d’Avize, Aux Saveurs d’Ardennes et ses salaisons, À pas de Canard de Julien Sauret et son foie gras, les fruits de mer de Paul Ribeiro du Bassin d’Arcachon, les fromagers francs-comtois, le miel de Livry-Louvercy proposé par Caroline et Ludovic, ainsi que les truffes de David Lenoir.

À votre arrivée, un verre vous sera offert pour profiter pleinement des dégustations.

Que vous soyez amateur averti ou simple curieux, le salon sera l’occasion de découvrir de nouveaux producteurs et de faire le plein de bonnes bouteilles pour sa cave, avec des produits adaptés à tous les goûts et à tous les budgets.

L’Amicale des sapeurs-pompiers vous accueillera également autour de son bar avec 20 champagnes de producteurs locaux. Parce qu’en Champagne, la convivialité rime toujours avec le verre de l’amitié !

Chaque journée du salon sera rythmée par une tombola, avec à gagner un Magnum de champagne. .

Salle Dom Pérignon Place de la Fontaine Ambonnay 51150 Marne Grand Est +33 6 10 38 03 14

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English : Salon des vins & de la gastronomie

L’événement Salon des vins & de la gastronomie Ambonnay a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT de la Marne