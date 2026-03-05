Salon des vins de la Vallée du Rhône Salmagne
Salon des vins de la Vallée du Rhône Salmagne samedi 9 mai 2026.
Salon des vins de la Vallée du Rhône
Salmagne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
36ème édition du salon des vins de la Vallée du Rhône.
– Samedi 9 mai soirée dansante (21h/3h) sous chapiteaux chauffés, orchestre VENDREDI 13
– Dimanche 10 mai, 12h30 inauguration du 36e salon en fanfare avec la Société Jeanne d’Arc Buvette/restauration.
Achat du verre 3 € pour dégustations gratuites.
Organisé par le Comité des Fêtes de Salmagne.Adultes
.
Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 82 65 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
36th edition of the Rhône Valley wine fair.
– Saturday May 9: dance party (9pm/3am) under heated marquees, orchestra FRIDAY 13th
– Sunday, May 10, 12:30 p.m.: opening of the 36th show with fanfare by the Société Jeanne d?Arc ? Refreshments.
Buy a 3? glass for free tastings.
Organized by the Comité des Fêtes de Salmagne.
L’événement Salon des vins de la Vallée du Rhône Salmagne a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SUD MEUSE