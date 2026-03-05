Salon des vins de la Vallée du Rhône

Salmagne Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

2026-05-09

36ème édition du salon des vins de la Vallée du Rhône.

– Samedi 9 mai soirée dansante (21h/3h) sous chapiteaux chauffés, orchestre VENDREDI 13

– Dimanche 10 mai, 12h30 inauguration du 36e salon en fanfare avec la Société Jeanne d’Arc Buvette/restauration.

Achat du verre 3 € pour dégustations gratuites.

Organisé par le Comité des Fêtes de Salmagne.Adultes

Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 89 82 65 10

English :

36th edition of the Rhône Valley wine fair.

– Saturday May 9: dance party (9pm/3am) under heated marquees, orchestra FRIDAY 13th

– Sunday, May 10, 12:30 p.m.: opening of the 36th show with fanfare by the Société Jeanne d?Arc ? Refreshments.

Buy a 3? glass for free tastings.

Organized by the Comité des Fêtes de Salmagne.

