Salon des Vins de Mâcon Parc des expositions Mâcon

Depuis plusieurs années, ce salon a su s’intégrer au paysage local et même régional et connaÏt un succès grandissant.

Mâcon, capitale de la Bourgogne du Sud? est une ville dont le patrimoine viticole et gastronomique connaît une forte renommée.

Ce salon regroupe plus de 100 appellations représentatives de l’ensemble du territoire viticole français.

Les alcools et spiritueux seront eux aussi présents sur le salon, les visiteurs pourront déguster cognac, pineau, armagnac, floc de Gascogne, rhum,

Le Comité des Salons et Concours de Mâcon, association organisatrice, souhaite proposer aux visiteurs une diversité d’appellations avant tout basée sur la qualité mais aussi sur une représentation équilibrée des régions vinicoles françaises.

Les amateurs de vin pourront donc ainsi retrouver, aux détours des allées, les vins de Bourgogne, du Bordelais, de Provence, de Languedoc Roussillon ou encore du Val de Loire, d’Alsace, de Franche-Comté, de Savoie, de la Vallée du Rhône sans oublier le Sud-Ouest et la Champagne.

Le salon des vins c’est aussi une quinzaine de stands se partageant entre gastronomie et produits associés ou dérivés du vin.

Les gourmets pourront déguster huîtres, pognes, ravioles, charcuteries, fromages et bien d’autres produits du terroir français permettant de faire des associations mets et vin, mais aussi de se restaurer sur le salon entre deux dégustations ou découvertes vinicoles.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Parc des expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 30 00 info@concours-des-vins.com

