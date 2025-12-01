Salon des vins des Corbières et Marché de Noël L’Ornevalloise MUSSEY Val-d’Ornain

Salon des vins des Corbières et Marché de Noël

L’Ornevalloise MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain Meuse

Salon des vins des Corbières et Marché de Noël, organisé par le Comité de Jumelage.

Restauration sur place.

Entrée gratuite, verre de dégustation 3€.Tout public

L'Ornevalloise MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d'Ornain 55000 Meuse Grand Est

English :

Corbières Wine Fair and Christmas Market, organized by the Comité de Jumelage.

Catering on site.

Admission free, tasting glass 3?

