Salon des vins des lycées agricoles de France RISCLE Riscle

Salon des vins des lycées agricoles de France

RISCLE Lycée viticole Riscle Gers

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Quel bel événement ! Une dégustation au chai du lycée de Riscle est une occasion unique de découvrir les vins des lycées viticoles de toute la France.

C’est un bel hommage aux jeunes talents de la viticulture qui perfectionnent leur savoir-faire et partagent leurs créations.

Pour les amateurs de vin, c’est l’opportunité de déguster une belle diversité de cépages et de soutenir la relève dans ce domaine.

Dégustations gratuites

Restauration sur place.

Le Domaine de Peyris est l’exploitation viticole du Lycée Professionnel Agricole de Riscle.

Il répond aux 5 missions de l’enseignement agricole, à savoir de production, de formation, d’insertion, d’expérimentation et d’animation du territoire.

RISCLE Lycée viticole Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 72 16 lpa.riscle@educagri.fr

English :

What a great event! A wine tasting at the Lycée de Riscle winery is a unique opportunity to discover wines from viticultural high schools all over France.

It’s a fitting tribute to young winemaking talents who are perfecting their skills and sharing their creations.

For wine lovers, it’s a chance to taste a wide variety of grape varieties and support the next generation of winemakers.

Free tastings

Catering on site.

Domaine de Peyris is the vineyard of the Lycée Professionnel Agricole de Riscle.

It fulfills the 5 missions of agricultural education: production, training, integration, experimentation and local development.

German :

Was für eine schöne Veranstaltung! Eine Weinprobe im Weinkeller des Gymnasiums von Riscle ist eine einzigartige Gelegenheit, die Weine der Weinbaugymnasien aus ganz Frankreich zu entdecken.

Es ist eine schöne Hommage an die jungen Talente des Weinbaus, die ihr Können perfektionieren und ihre Kreationen mit anderen teilen.

Für Weinliebhaber ist es eine Gelegenheit, eine schöne Vielfalt an Rebsorten zu probieren und den Nachwuchs in diesem Bereich zu unterstützen.

Die Verkostungen sind kostenlos

Verpflegung vor Ort.

Die Domaine de Peyris ist der Weinbaubetrieb des Lycée Professionnel Agricole de Riscle.

Er erfüllt die fünf Aufgaben der landwirtschaftlichen Ausbildung, nämlich: Produktion, Ausbildung, Eingliederung, Experimente und Animation des Territoriums.

Italiano :

Che grande evento! Una degustazione nella cantina del Lycée de Riscle è un’occasione unica per scoprire i vini dei lycée di tutta la Francia.

È un giusto tributo ai giovani talenti della viticoltura che si perfezionano e condividono le loro creazioni.

Per gli amanti del vino, è un’occasione per degustare un’ampia varietà di vitigni e sostenere la prossima generazione di viticoltori.

Degustazioni gratuite

Ristorazione in loco.

Il Domaine de Peyris è il vigneto del Lycée Professionnel Agricole de Riscle.

Svolge le 5 missioni dell’istruzione agricola: produzione, formazione, integrazione, sperimentazione e sviluppo regionale.

Espanol :

¡Qué gran acontecimiento! Una cata en la bodega del Liceo de Riscle es una ocasión única para descubrir los vinos de los liceos vitivinícolas de toda Francia.

Es un justo homenaje a los jóvenes talentos de la viticultura que perfeccionan sus habilidades y comparten sus creaciones.

Para los amantes del vino, es la ocasión de degustar una gran variedad de cepas y apoyar a la nueva generación de viticultores.

Catas gratuitas

Catering in situ.

El Domaine de Peyris es el viñedo del Lycée Professionnel Agricole de Riscle.

Cumple las 5 misiones de la enseñanza agrícola: producción, formación, integración, experimentación y desarrollo regional.

