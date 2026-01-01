Salon des vins & des produits du terroir Complexe Leprince Ringuet Woustviller

Salon des vins & des produits du terroir

Complexe Leprince Ringuet 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Organisé par l’Association Je Dis Vin et Les Tentations de Faust.

Pour ce rendez-vous annuel, se sont plus 40 exposants qui seront présents afin de vous offrir un florilège de saveurs autour de nombreuses dégustations savoureuses, gourmandes et parfois inattendues.

Quelle merveilleuses occasion pour rencontrer des producteurs passionnées et passionnants qui ont à coeur de partager leur savoir-faire et d’échanger sur leurs produits.

Cette édition rassemble des exposants représentatifs d’un bon nombre de régions de France, offrant ainsi une large gamme d’appellations ainsi qu’une vingtaine de stands dédiés à la gastronomie.

Plusieurs nouveautés vous attendent, venez à leur rencontre …

Petite restauration sur place.Adultes

3 .

Complexe Leprince Ringuet 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 6 63 58 43 49 je.dis.vin57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Association Je Dis Vin and Les Tentations de Faust.

For this annual event, over 40 exhibitors will be on hand to offer you an anthology of flavors, with a host of tasty, gourmet and sometimes unexpected tastings.

What a wonderful opportunity to meet passionate producers who are keen to share their know-how and talk about their products.

This year’s event brings together exhibitors from many regions of France, offering a wide range of appellations and some twenty stands dedicated to gastronomy.

Several new products await you, so come and meet them…

Light refreshments on site.

L’événement Salon des vins & des produits du terroir Woustviller a été mis à jour le 2026-01-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES