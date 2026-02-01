SALON DES VINS, DU FROMAGE ET DU CHOCOLAT Les Angles
SALON DES VINS, DU FROMAGE ET DU CHOCOLAT
10 Avenue de Balcere Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23 21:00:00
2026-02-23
Salon des vins, du fromage et du chocolat.
Organisé par le Rotary Club de Font Romeu Pyrénées Catalanes Salle du Capcir
Payant
10 Avenue de Balcere Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Wine, cheese and chocolate fair.
Organized by the Rotary Club of Font Romeu Pyrénées Catalanes Salle du Capcir
Charge
