Salon des vins et de la gastronomie… Cléden-Poher
Salon des vins et de la gastronomie… Cléden-Poher samedi 6 mars 2027.
Cléden-Poher
Salon des vins et de la gastronomie…
Cléden-Poher Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-06
Salon des vins et de la gastronomie .
Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 82 05
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English : Salon des vins et de la gastronomie…
L’événement Salon des vins et de la gastronomie… Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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