Cléden-Poher

Salon des vins et de la gastronomie…

Cléden-Poher Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-06

Salon des vins et de la gastronomie .

Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 82 05

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English : Salon des vins et de la gastronomie…

L’événement Salon des vins et de la gastronomie… Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée