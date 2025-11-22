Salon des vins et de la gastronomie

Salle des sports Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Rotary Club organise son 3ème édition du salon des vins et de la gastronomie.

Petite restauration et huître sur place, verre de dégustation offert à l’entrée.

Les bénéfices seront reversés à l’association Patrimoine de Névez au profit de la rénovation de la chapelle Saint-Mathieu. .

Salle des sports Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 07 64 35 71

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Névez a été mis à jour le 2025-11-08 par OTC CCA