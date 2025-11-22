Salon des vins et de la gastronomie Névez
Salon des vins et de la gastronomie Névez samedi 22 novembre 2025.
Salon des vins et de la gastronomie
Salle des sports Névez Finistère
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-22
Le Rotary Club organise son 3ème édition du salon des vins et de la gastronomie.
Petite restauration et huître sur place, verre de dégustation offert à l’entrée.
Les bénéfices seront reversés à l’association Patrimoine de Névez au profit de la rénovation de la chapelle Saint-Mathieu. .
Salle des sports Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 07 64 35 71
