Salon des vins et de la gastronomie

Place Champ de Foire Saint-Avold Moselle

Début : Samedi Dimanche 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07 2026-02-08

La Confrérie de la St-Vincent organise son 24ème Salon des vins et de la Gastronomie à l’Agora.

Venez découvrir les produits de nos 50 exposants qui viennent de toutes les régions de France, d’Italie, d’Allemagne, et de Géorgie.

Vous pourrez alors déguster des huîtres de Bretagne, du fromage de Franche-Comté, du chocolat… Mais aussi composer votre repas. Un verre sérigraphié sera remis aux visiteurs.Tout public

Place Champ de Foire Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est confreriestvinventstavold@gmail.com

The Confrérie de la St-Vincent organizes its 24th Salon des vins et de la Gastronomie at the Agora.

Come and discover the products of our 50 exhibitors from all regions of France, Italy, Germany and Georgia.

Enjoy oysters from Brittany, cheese from Franche-Comté, chocolate… But also compose your own meal. Visitors will be given a screen-printed glass.

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE