Salon des vins et de la gastronomie Sainte-Orse

Salon des vins et de la gastronomie Sainte-Orse samedi 19 juillet 2025.

Salon des vins et de la gastronomie

Sainte-Orse Dordogne

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Salon des Vins et de la Gastronomie avec une douzaine de producteurs (Alsace, Beaujolais, Loire, Bordeaux, Cognac, Champagne, Bordeaux, etc…)

Restauration sur place avec des producteurs locaux

Sainte-Orse 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 55 70

English : Salon des vins et de la gastronomie

Wine and Food Fair with a dozen producers (Alsace, Beaujolais, Loire, Bordeaux, Cognac, Champagne, etc…)

Catering on site with local producers

German : Salon des vins et de la gastronomie

Wein- und Gastronomiemesse mit einem Dutzend Produzenten (Elsass, Beaujolais, Loire, Bordeaux, Cognac, Champagne, Bordeaux, usw.)

Verpflegung vor Ort mit lokalen Produzenten

Italiano :

Fiera enogastronomica con una dozzina di produttori (Alsazia, Beaujolais, Loira, Bordeaux, Cognac, Champagne, Bordeaux, ecc.)

Ristorazione in loco con produttori locali

Espanol : Salon des vins et de la gastronomie

Feria enogastronómica con una docena de productores (Alsacia, Beaujolais, Loira, Burdeos, Cognac, Champaña, Burdeos, etc.)

Catering in situ con productores locales

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Sainte-Orse a été mis à jour le 2025-07-15 par Vézère Périgord Noir