Salon des vins et de la gastronomie rue Aimé Richard Segonzac

Salon des vins et de la gastronomie

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Rendez-vous les 14 et 15 décembre prochains pour la 7ème édition du Salon des Vins et de la Gastronomie de Segonzac organisé comme chaque année par les élèves passionnés du Lycée Claire Champagne de Segonzac.

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 salon.des.vins.des.lyceens@gmail.com

English :

Join us on December 14th and 15th for the 7th edition of the Salon des Vins et de la Gastronomie de Segonzac, organized as every year by the enthusiastic students of the Lycée Claire Champagne de Segonzac.

German :

Rendezvous am 14. und 15. Dezember dieses Jahres zur 7. Ausgabe des Salon des Vins et de la Gastronomie de Segonzac, der wie jedes Jahr von den begeisterten Schülern des Lycée Claire Champagne in Segonzac organisiert wird.

Italiano :

Unitevi a noi il 14 e 15 dicembre per il 7° Salon des Vins et de la Gastronomie de Segonzac (Salone dei vini e della gastronomia di Segonzac), organizzato come ogni anno dagli entusiasti studenti del Lycée Claire Champagne di Segonzac.

Espanol :

Acompáñenos los días 14 y 15 de diciembre en el 7º Salón del Vino y la Gastronomía de Segonzac, organizado como cada año por los entusiastas alumnos del Lycée Claire Champagne de Segonzac.

