Salon des vins et de la gastronomie Salle René Cassin Verdun

Salon des vins et de la gastronomie

Salle René Cassin Pré l’Evêque Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

On vous invite à partager des moments gourmands au salon des vins, de la gastronomie et des arts de la table.

Sur 2000 m² avec plus de 80 exposants de toute la France, vous pourrez déguster des délicieux produits pour tous les goûts vins, pâtisseries, foie gras, charcuterie, miel, tisanes, fromages et autres gourmandises. Une allée dédié aux produits meusiens vous attend !

Animation culinaires.

Une animation culinaire italienne exceptionnelle sous la coupole avec le Chef Zappala Mess des Épicuriens, sans oublier les produits corses à l’honneur.Tout public

Salle René Cassin Pré l’Evêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 70 06 19 74 salonvinsgastronomie@gmail.com

English :

We invite you to share gourmet moments at the Salon des Vins, de la Gastronomie et des Arts de la Table.

Over 2000 m² and more than 80 exhibitors from all over France, you’ll be able to sample delicious products to suit all tastes: wines, pastries, foie gras, charcuterie, honey, herbal teas, cheeses and other delicacies. An aisle dedicated to Meuse products awaits you!

Culinary entertainment.

Exceptional Italian culinary entertainment under the dome with Chef Zappala Mess des Épicuriens, not forgetting Corsican products in the spotlight.

L’événement Salon des vins et de la gastronomie Verdun a été mis à jour le 2026-02-17 par OT GRAND VERDUN