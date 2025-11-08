Salon des vins et des saveurs Les Riceys
Salon des vins et des saveurs Les Riceys samedi 8 novembre 2025.
Salon des vins et des saveurs
Château Saint-Louis Les Riceys Aube
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 20:00:00
2025-11-08
Salon des Vins & des Saveurs une édition plus riche, plus savoureuse, plus incontournable que jamais !
Samedi 8 & Dimanche 9 novembre 2025
Salle polyvalente des Riceys
Horaires
Samedi 10h 20h
Dimanche 10h 18h
Entrée 5 € avec verre de dégustation 3 € sans verre
L’association Culture Epicurisme et Patrimoine poursuit la tradition en rassemblant cette année 27 exposants !
De belles surprises vous attendent avec l’arrivée de nouveaux domaines et de saveurs originales !
Ventoux Domaine du Colibri
Tavel Domaine de la Barotte
Cognac Domaine Raby
Saint-Véran & Pouilly-Fuissé Domaine Cheveau
Rhums arrangés & planteurs exotiques
Vos producteurs habituels seront bien sûr au rendez-vous
Vacqueyras, Mercurey, Côte-Rôtie, Sancerre, Aloxe, Volnay, Pommard, St-Émilion, Châteauneuf-du-Pape, Duras, Chablis, Alsace, Beaujolais, Gaillac, Coulanges, Banyuls, Sauternes, et les vins de Molesmes
➡️ Domaine des Ondines, Gaugey, Jasmin, Raimbault, Boillot, Rousseau, Saint-Laurent, Bouchereau, des 4 Chemins, Humbrecht, Chavy, Roméli, Auguste, Chaine, Rousset Peyraguey, Maison Grados…
Et côté gourmandises… vos papilles vont voyager avec
Les chocolats d’Alexandre Gyé-Jacquot
Le miel Charlot
Les escargots de chez Jacot et Billey
Le foie gras de l’Or Vert
Les fromages des Caves de Revermont
Les charcuteries RM Salaisons
Un week-end convivial, savoureux et riche en découvertes vous attend ! 5 .
Château Saint-Louis Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 88 85 88 98
