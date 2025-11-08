Salon des vins et des saveurs Les Riceys

Salon des vins et des saveurs

Château Saint-Louis Les Riceys Aube

Tarif : – – Eur

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Salon des Vins & des Saveurs une édition plus riche, plus savoureuse, plus incontournable que jamais !

Samedi 8 & Dimanche 9 novembre 2025

Salle polyvalente des Riceys

Horaires

Samedi 10h 20h

Dimanche 10h 18h

Entrée 5 € avec verre de dégustation 3 € sans verre

L’association Culture Epicurisme et Patrimoine poursuit la tradition en rassemblant cette année 27 exposants !

De belles surprises vous attendent avec l’arrivée de nouveaux domaines et de saveurs originales !

Ventoux Domaine du Colibri

Tavel Domaine de la Barotte

Cognac Domaine Raby

Saint-Véran & Pouilly-Fuissé Domaine Cheveau

Rhums arrangés & planteurs exotiques

Vos producteurs habituels seront bien sûr au rendez-vous

Vacqueyras, Mercurey, Côte-Rôtie, Sancerre, Aloxe, Volnay, Pommard, St-Émilion, Châteauneuf-du-Pape, Duras, Chablis, Alsace, Beaujolais, Gaillac, Coulanges, Banyuls, Sauternes, et les vins de Molesmes

➡️ Domaine des Ondines, Gaugey, Jasmin, Raimbault, Boillot, Rousseau, Saint-Laurent, Bouchereau, des 4 Chemins, Humbrecht, Chavy, Roméli, Auguste, Chaine, Rousset Peyraguey, Maison Grados…

Et côté gourmandises… vos papilles vont voyager avec

Les chocolats d’Alexandre Gyé-Jacquot

Le miel Charlot

Les escargots de chez Jacot et Billey

Le foie gras de l’Or Vert

Les fromages des Caves de Revermont

Les charcuteries RM Salaisons

Un week-end convivial, savoureux et riche en découvertes vous attend ! 5 .

Château Saint-Louis Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 88 85 88 98

