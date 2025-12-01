Salon des vins et du terroir Rue Jeanne de laval Loire-Authion

Salon des vins et du terroir

Rue Jeanne de laval 9 rue du Dolmen, Andard Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

L’association AndardBrain Œnologie organise son quatrième salon des vins et du terroir. 39 exposants de toutes les régions de France seront présents .

Rue Jeanne de laval 9 rue du Dolmen, Andard Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 73 87 03 andardbrainoenologie@gmail.com

English :

L’événement Salon des vins et du terroir Loire-Authion a été mis à jour le 2025-12-03 par Destination Angers