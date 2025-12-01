Salon des vins et du terroir Rue Jeanne de laval Loire-Authion
Salon des vins et du terroir Rue Jeanne de laval Loire-Authion samedi 13 décembre 2025.
Salon des vins et du terroir
Rue Jeanne de laval 9 rue du Dolmen, Andard Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
L’association AndardBrain Œnologie organise son quatrième salon des vins et du terroir. 39 exposants de toutes les régions de France seront présents .
Rue Jeanne de laval 9 rue du Dolmen, Andard Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 73 87 03 andardbrainoenologie@gmail.com
