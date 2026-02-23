Salon des vins et du terroir Gymnase Municipal Rupt-sur-Moselle

Salon des vins et du terroir

Gymnase Municipal 20 Rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21 2026-03-22

23ème édition! Plus de 40 exposants venus de toute la France. Toutes les informations sur le programme téléchargeable ci-dessousTout public

88360 Vosges Grand Est

23rd edition! Over 40 exhibitors from all over France. For full details, download the program below

L’événement Salon des vins et du terroir Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES