Salon des vins et produits du terroir 2026 Espace Ventadour Égletons
Salon des vins et produits du terroir 2026 Espace Ventadour Égletons samedi 28 février 2026.
Salon des vins et produits du terroir 2026
Espace Ventadour Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Salon des Vins et Produits du Terroir, organisé par le Rotary Club Egletons Plateau De Millevaches, à l’Espace Ventadour. .
Espace Ventadour Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 06 53 86 rotaryegletons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon des vins et produits du terroir 2026
L’événement Salon des vins et produits du terroir 2026 Égletons a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières