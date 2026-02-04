Salon des vins et produits du Terroir

Beauzac Haute-Loire

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

12e salon des vins et produits du terroir, organisé par le Comité des Fêtes de Beauzac, Salle de la Dorlière. Entrée payante. Verre sérigraphié offert.

Repas payant réservation à l’ Office de Tourisme et sur le site helloasso.

Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

12th Beauzac wine and produce fair, organized by the Comité des Fêtes de Beauzac, Salle de la Dorlière. Admission charge. Screen-printed glass offered.

Meal available on reservation at the Tourist Office and on the helloasso website.

