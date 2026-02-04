Salon des vins et produits du Terroir Beauzac
Salon des vins et produits du Terroir Beauzac samedi 7 mars 2026.
Salon des vins et produits du Terroir
Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
12e salon des vins et produits du terroir, organisé par le Comité des Fêtes de Beauzac, Salle de la Dorlière. Entrée payante. Verre sérigraphié offert.
Repas payant réservation à l’ Office de Tourisme et sur le site helloasso.
Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
12th Beauzac wine and produce fair, organized by the Comité des Fêtes de Beauzac, Salle de la Dorlière. Admission charge. Screen-printed glass offered.
Meal available on reservation at the Tourist Office and on the helloasso website.
L’événement Salon des vins et produits du Terroir Beauzac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron